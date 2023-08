À découvrir. Nos trois adresses dans le bocage normand

Destinations touristiques un peu moins connues que Caen et les plages du Débarquement, le bocage virois et la Suisse normande ne déméritent pourtant pas. Avec leur relief atypique et les activités de plein air proposées dans le secteur, tel que le canoë-kayak sur l'Orne ou le saut depuis le viaduc de la Souleuvre, le coin regorge d'idées sympathiques pour les amateurs de sensations fortes. Mais on a parfois besoin d'un peu de repos, alors voici trois adresses pour prolonger votre expérience si vous y passez quelques jours.

Des adresses qui respirent la nature

Au Mesnil-Villement, vous pourrez dormir dans des petites huttes en bois d'inspiration finlandaise, nommées les Kotas. Une étape rêvée, pour les familles comme pour les cyclotouristes qui empruntent la Vélo Francette. À Amayé-sur-Orne, le restaurant Le Marronnier propose de savoureux plats avec des produits locaux, tous originaires du Calvados. Enfin, à Clécy, au cœur du bocage normand, le bar La Dame blanche vous accueille dans son ambiance normande et rétro.