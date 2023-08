Bretteville-sur-Odon. Le parc d'attractions Festyland, pour une journée de rigolade en famille

Ce parc d'attractions situé à Bretteville-sur-Odon, destiné à un public familial, propose des attractions autour de différentes thématiques : la Belle Époque, les Vikings, les pirates et le Moyen-Âge. Vous pourrez ainsi emprunter le train de la ligne Paris-Granville pour une balade paisible, ou les vieilles voitures le long de la nationale 13. Pour les amateurs de sensations fortes, il sera possible de dévaler des toboggans géants dans les bateaux tamponneurs de l'attraction "la Côte de Nacre", ou monter en haut de la tour d'Esnambuc où, harnaché à des sièges, vous serez secoué de haut en bas à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Nouvelle attraction cette année : "Kraken, le village des six monstres marins". Les enfants pourront partir à la découverte de créatures marines légendaires en sautant et grimpant à travers les passages secrets et les cachettes.

Pratique. Bretteville-sur-Odon, route de Caumont. Enfant (jusqu'à 12 ans) 19,50 €, adulte 23 €. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30.