Calvados. À la découverte des 700 animaux du zoo de Jurques

Au zoo de Jurques, deux parcours, un jaune et un bleu, vous permettent de découvrir les différents animaux pour une heure ou une heure et demie. Les animaux viennent de tous les climats et tous les continents. Vous pourrez notamment rencontrer des reptiles, des oiseaux des tropiques, des girafes (les premières arrivées en Normandie), des animaux arctiques (loups, lynx, renards polaires) ou des pandas roux… Au total, près de 700 animaux sont présents dans ce parc de 15 hectares. Le zoo de Jurques est resté familial depuis le début du projet en 1960, où le zoo était alors implanté dans une autre commune, à Lessay, dans la Manche.

Des animations pour tous les âges

Cet été, le zoo propose aux plus de 14 ans des sessions de découverte de l'apiculture, tous les jeudis à 14 h sauf le 10 août. Tarif : 17,50 €. Pour 12 personnes au maximum. Les plus jeunes peuvent participer à une autre animation, les enquêtes de Anne de Mésia. Pour jouer, il vous suffit de télécharger une application mobile.

Pratique. Dialan sur Chaîne, la Butte. Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h. Adulte : 19,50 € ; enfant (3-11 ans) 13,50 €.