Art de vivre. Food truck, produits locaux et hôtel au bord de l'eau : trois lieux pour profiter du Bessin

Avec les plages du Débarquement et la tapisserie de la Reine Mathilde, le Bessin est une destination très prisée des touristes de toutes les nationalités. Au point que, parfois, on a du mal à trouver où se reposer au milieu des petites ruelles de Bayeux. Même si nous ne pouvons pas vous garantir que vous y serez seuls, nous vous proposons des endroits pour avoir un peu de calme et vous poser le temps d'un verre, d'un repas, ou d'une nuit.

Trois adresses au calme

Pour dormir, vous pourrez poser votre tête sur l'oreiller à l'hôtel Reine Mathilde, à Bayeux. Situé dans le centre-ville, au bord de l'Aure, il propose notamment une chambre familiale. Pour manger après avoir visité les plages du Débarquement, direction l'EmBUSqué, situé juste à côté du musée D-Day Omaha, ou vous pourrez entre autres manger de délicieux hamburgers dans un ancien bus à l'anglaise. Et pour un verre, on vous propose d'aller un peu plus à l'intérieur des terres, au bar Chez Louisette, au Molay-Littry, situé tout près de la forêt domaniale de Cerisy.