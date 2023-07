Eure. De nombreux kilomètres de bouchons sur l'A13

Il fallait prendre son mal en patience sur la route ce dimanche 16 juillet. De nombreux kilomètres de bouchons ont été enregistrés sur l'autoroute A13 dans le Calvados et l'Eure dans le sens Cherbourg-Paris.

17 kilomètres de bouchons ont été enregistrés dans l'après-midi sur à l'est de Caen au niveau de Démouville et jusqu'à 20 km Le Torpt et Saint-Ouen-des-Champs dans l'Eure.

La journée de ce dimanche était classé jaune. Lundi 17 juillet, c'est vert.