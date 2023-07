Sierville. Une femme meurt dans l'incendie de sa maison

Un dramatique incendie a eu lieu en Seine-Maritime dimanche 16 juillet dans la nuit. Vers 4 h 30, à Sierville, route de Fresquiennes, les pompiers sont intervenus pour un feu de chambre dans une maison avec un étage.

À leur arrivée, les secours ont constaté l'incendie dans la chambre et également l'effondrement du plancher de l'étage. Le feu a été éteint et une femme a été retrouvée morte dans les décombres. Le mari en vacances a été prévenu. Le maire et la gendarmerie étaient sur les lieux.

Dix-neuf pompiers et sept engins ont été mobilisés pour cette intervention.