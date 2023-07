Métropole de Rouen. Remplir sa gourde gratuitement, c'est désormais possible

Les adeptes des gourdes ont sûrement été confrontés à ce problème : où la remplir gratuitement ? Pour répondre à cette problématique, la Métropole Rouen Normandie a lancé au mois de mars dernier un nouveau dispositif "Ici remplissez votre gourde".

Une suite logique pour la Métropole

"C'est la suite logique d'une mesure qu'on a mise en place il y a un an et demi sur la métropole, 'Zéro pollution plastique', raconte Charlotte Goujon, 5e vice-présidente de la Métropole de Rouen en charge de la transition écologique et responsable du projet. On a commencé par poser des filets dans la Seine et au Cailly pour avoir une idée de la quantité des déchets présents sur ces deux cours d'eau."

Et le constat est clair. "Beaucoup de déchets plastique étaient présents et donc notre volonté, c'était d'œuvrer pour qu'il y en ait de moins en moins, y compris dans l'environnement, poursuit-elle. On a donc travaillé sur cette question de l'accès à l'eau potable, pour que les gens puissent remplir leur gourde." Aujourd'hui, huit établissements ouverts au public permettent à ceux qui le souhaitent de remplir leur gourde. Parmi eux, les musées métropolitains de Rouen, le Novick's Stadium et le All Sports Café sur les quais, ou encore le Pavillon des transitions, devant lequel une fontaine à eau a aussi été installée, qui dépend du réseau d'eau potable de la Métropole.

Mais qu'en pensent les Rouennais ?

"C'est une bonne chose à développer parce que l'accès à l'eau, c'est quand même important. Je sais que c'est pas mal développé sur les campus étudiants, mais ce n'est pas quelque chose de généralisé dans la ville", assure Julien Fernandez, étudiant originaire de Rouen. "D'habitude, je partais avec ma gourde remplie et parfois, j'achetais une bouteille parce qu'il n'y avait pas d'autre choix", confie Clémence Prouvost, habitante de l'agglomération rouennaise. Selon elle, "ça fait aussi des économies parce que si on achète tous les jours une bouteille, le budget augmente et puis, ça nous fait découvrir de nouveaux lieux où il y a ce dispositif". Pourtant, elle a aussi remarqué que dans l'un des établissements partenaires, le dispositif pouvait avoir des limites. "Au musée Le Secq des Tournelles, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un petit lavabo, donc il faut avoir une petite gourde", livre-t-elle.