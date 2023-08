Histoire. Le temps d'un week-end, "jouez au Moyen-Âge" dans la vieille cité de Falaise

Pour deux jours, la ville de Falaise se replonge dans son riche passé médiéval. Au programme, des animations en continu, des représentations artistiques, des combats et des jeux d'époque. À noter, le spectacle de fauconnerie qui a lieu à 15 heures sur les deux jours, une nouveauté de cette année. Les campements médiévaux installés dans l'enceinte du château vous accueillent pour différentes activités liées à la vie quotidienne. La place Guillaume le Conquérant et le centre-ville accueillent le marché médiéval des artisans et des créateurs.

L'histoire par le jeu

Cette grande fête médiévale, organisée par les équipes du château, assistées de bénévoles, fait notamment intervenir des compagnies de théâtre spécialisées dans la reconstitution historique. But revendiqué de ces deux jours : "Permettre au public de s'amuser au travers de différentes animations, pour proposer une vision différente, plus légère que ce qu'on peut voir dans les musées", explique Charlotte Lapiche, qui organise l'événement. "Les reconstitutions sont une vraie richesse pour cet événement", note-t-elle.

Pour ceux qui souhaitent se défouler, des activités comme le tir à l'arc, ou encore l'assaut de l'"Accrotour" sont proposées. En famille, vous pouvez aussi affronter vos proches à l'aide d'épées en mousse et de poudre colorée. Le samedi soir, à partir de 22 h 30, ne manquez surtout pas la parade et le spectacle de feu dans le parc du château de la Fresnaye.

Pratique. Entrée payante pour les événements dans l'enceinte du château. Pour une journée : adulte 8 €, enfant (6-16 ans) 2 €. Programme et informations à retrouver sur medievalesdefalaise.com et en office de tourisme.