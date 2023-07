Manche. Le préfet Frédéric Perissat quittera son poste en août

Entré en fonction le 22 novembre 2021, Frédéric Perissat ne sera plus préfet de la Manche le 21 août prochain, annonce l'Élysée après le Conseil des ministres du jeudi 13 juillet. Il sera remplacé par Xavier Brunetière, sur proposition de la Première ministre, Elisabeth Borne. Préfet du Gers depuis le 24 août 2020, ce dernier officiait auparavant comme conseiller Outre-mer à Matignon.

Âgé de 63 ans, Frédéric Perissat occupait le poste depuis moins de deux ans, après avoir été préfet des Ardennes, des Landes et de la Dordogne entre 2013 et 2021. Il avait été fait chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. On ignore encore pour l'heure ses futures fonctions.