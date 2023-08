Calvados. Les cimetières dormants, vestiges du patrimoine insoupçonné de Caen

À Caen, cinq cimetières sont "dormants", c'est-à-dire qu'ils n'accueillent plus de nouvelles sépultures. Ce sont aujourd'hui des lieux secrets et hors du temps, appréciés pour leur calme et les vestiges qu'ils renferment. Ainsi, celui de l'université, rue du Magasin-à-Poudre, abrite la tombe de Brummell, le "roi des dandys", qui régna sur le bon goût et la mode à Londres au début du XIXe siècle. Il y a aussi le petit cimetière de l'église Saint-Ouen, celui des Quatre-Nations, ou celui de Saint-Nicolas, le plus ancien de Caen. Le cimetière de Saint-Jean abrite quant à lui la tombe de Pierre-Claude Loyal, directeur du Cirque national au XIXe siècle, qui donna son nom à une lignée de présentateurs circassiens.

Emplacements et horaires d'ouverture à retrouver sur caen.fr.