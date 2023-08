Caen. Passer la nuit, manger ou boire un verre : trois lieux pour voir la ville différemment

Quand on pense à l'architecture de Caen, on associe souvent les bâtiments à la pierre calcaire blanche qui était autrefois extraite de ses carrières. Si la majorité des bâtiments de la ville sont ainsi construits, les trois lieux de détente que nous vous proposons n'entrent pas dans cette catégorie. Entre la brique du café Gondrée, la première maison libérée en 1944, le verre et le béton de la Table des matières, installée dans la bibliothèque de Caen, et les cabanes en bois de Verson, vous découvrirez une diversité de constructions et d'ambiances.

Changement d'atmosphères

Plutôt urbain ? La Tables des matières, installée à proximité du port de plaisance de Caen, vous permettra de profiter de la fraîcheur de l'eau sans trop vous éloigner du centre-ville. Plutôt adepte des sites clés de la Libération ? Direction le café Gondrée, installé à proximité du Pegasus Bridge. Et pour une nuit, grimpez dans les cabanes de Verson. Rudimentaires mais confortables, elles offrent une halte appréciable pour se mettre au vert !