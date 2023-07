Fête nationale. Deux sapeurs-pompiers de la Manche dans le défilé du 14 juillet à Paris

Le défilé du 14 juillet à Paris approche. Des milliers de soldats, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers vont défiler à pied. Parmi ces femmes et ces hommes, deux sapeurs-pompiers manchois défileront aussi sur la plus belle avenue du monde : le lieutenant Lucas Lassale, 24 ans, chef de salle opérationnelle au CTA (Centre de traitement de l'alerte) au Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) de la Manche à Saint-Lô, qui coordonne les opérations de secours, et le lieutenant Jordan Caillaud, 25 ans, adjoint au chef de centre de secours de Saint-Lô. Ils vont tous les deux défiler dans les rangs de l'ENSOSP (École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers), sur les Champs-Élysées.

Le défilé débutera à 10 heures pour s'achever deux heures plus tard.