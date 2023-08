Près de Rouen. Le parc de Roumare, site naturel à redécouvrir cet été sans modération

Chaque année, selon la Métropole Rouen Normandie, "plus de 300 000 visiteurs viennent au parc animalier de Roumare". Leur objectif, "observer les cerfs, daims, chevreuils et sangliers qui y vivent". Cet équipement est géré par l'Office national des forêts (ONF). En 2019, des travaux de rénovation ont été menés par l'ONF, en partenariat avec la Métropole de Rouen. De nouveaux postes d'observation ont été installés pour offrir de meilleurs points de vue. Depuis, il est également possible d'allonger sa promenade forestière de 2 km en passant par l'arboretum du Petit-Charme, les arbres de l'Alliance et la mare Epinay, plus grande mare du secteur, qui se situent à proximité. Un havre de paix idéal pour avoir un peu de fraîcheur cet été.