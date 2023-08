Rouen. Cathédrale de lumière : l'édifice une nouvelle fois illuminé en soirée

C'est l'un des rendez-vous incontournables de Rouen : Cathédrale de lumière. Le temps d'une soirée, l'édifice religieux est sous le feu des projecteurs. "Cette année, ce ne sont que des reprises. Il y a le spectacle de l'année dernière qui s'appelle Rendez-Vous avec la lumière et Les Nouveaux Mondes qui avait été créé en 2019", précise Pierre-Yves Toulot, directeur général du studio Cosmo AV. Depuis 11 ans, "on travaille sur Cathédrale de lumière. On a déjà fait six créations avec des nouveaux contenus et des thèmes choisis par nous ou la Métropole de Rouen", ajoute-t-il. Ce qui est différent cette année, c'est le côté participatif.

"Pour Rendez-Vous avec la lumière, on a fait une séance de Bodyscan au mois d'avril, donc avec des nouveaux acteurs." Cette méthode permet de créer des avatars qui sont ensuite transposés en version 3D. "On utilise leur corps pour qu'ils racontent la présence des Rouennais au sein du spectacle", indique le spécialiste. Pour Cathédrale de lumière, les projections en août se dérouleront à partir de 22 h 30 du 1er au 15 puis à 22 heures du 16 au 31.