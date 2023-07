[Photos] Football. Le SM Caen dévoile ses nouveaux maillots devant une foule conquise

Il y avait foule sur la place Saint-Sauveur, ce mercredi 12 juillet à Caen. Et pour cause, les joueurs du Stade Malherbe sont arrivés en bus, et en sont descendus vêtus des nouveaux maillots de la saison prochaine, dévoilés pour l'occasion.

Les joueurs ont pris un véritable bain de foule sur la place Saint-Sauveur de Caen.

Du classique réussi

Si avant l'arrivée des footballeurs les centaines de supporters ont dû prendre leur mal en patience sous le soleil dévorant de la journée, finalement, l'attente en valait la peine. Tout le monde a dégainé son téléphone portable pour immortaliser le moment et avoir l'exclusivité. Le maillot domicile est classique : rouge et bleu. En même temps, il ne pouvait en être autrement. Les bandes sont plus grosses que l'an passé, font toutefois remarquer certains. Les couleurs sont plus claires également pour d'autres. Mais pour tous, il est magnifique, et fera gagner des matchs aux Caennais, c'est sûr !

𝗠𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗹𝗲 𝟮𝟯 / 𝟮𝟰 🔴🔵



👕 Une tenue en lien direct avec les inspirations vikings du club ⚔️ #SMCaen #TeamSMC #Saison110 pic.twitter.com/kbPNERtswi — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) July 12, 2023

Avoir la classe même à l'extérieur !

Plus clivant, le maillot extérieur est un hommage au territoire. Arborant le sponsor manchois Saint James, le second maillot est une sobre marinière, blanche avec des bandes bleu marine, mais aussi une seule bande rouge, pour rappeler l'identité du club. Il ne plaît pas à tous, mais dans l'ensemble, c'est un gros "oui" pour les fans présents.

Mais quelle beauté 😍



Découvrez la 𝘁𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿 𝟮𝟯 / 𝟮𝟰, la marinière tant attendue disponible dès demain ⛵️#SMCaen #TeamSMC #Saison110 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) July 12, 2023

Les Malherbistes sont ensuite restés de nombreuses minutes sur la place pour échanger avec leurs supporters, signer des autographes et se prêter à l'exercice du selfie.

Séance de dédicaces au programme, tout le monde a pu repartir avec son autographe.

Pendant ce temps, la queue ne faisait que de grossir devant la boutique éphémère installée pour l'occasion, où nouveau maillot mais aussi abonnement pour la saison prochaine se vendaient en quantité !

Une boutique était installée pour l'occasion, et elle a tourné à plein régime : le maillot plaît !

Pour mieux voir les nouveaux maillots du Stade Malherbe édition 2023-2024.