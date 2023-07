Manche. Renaturation de la Vire : quel intérêt pour les habitants ?

"Lorsqu'on a établi ce Schéma d'aménagement de gestion des eaux (SAGE) des eaux de la Vire, on a mis autour de la table pendant de nombreuses années tous les acteurs de l'eau." Ces mots, ce sont ceux de Laurent Pien, président de la Commission locale de l'eau, à l'origine de l'élaboration du SAGE. Malgré tout, des critiques se font entendre, notamment concernant les moulins arasés (nivelés). Les membres du projet, eux, continuent à le défendre.

"Un très beau projet"

Pour Jérôme Virlouvet, premier adjoint à la Ville de Saint-Lô en charge de la transition écologique, pas de doutes : "L'abaissement du seuil de la Vire à Saint-Lô est un très beau projet." Il défend notamment la réappropriation du fleuve par les habitants et souligne son importance en termes d'attractivité, puisque la Vire est "l'axe majeur, l'axe traversant" de la stratégie touristique de l'agglomération.

Jérôme Virlouvet sur l'intérêt de la renaturation de la Vire

Un projet que Laurent Pien continue à défendre après son adoption en 2018 par la Commission locale de l'eau. Si le niveau va baisser, hors de question pour le maire de Condé-sur-Vire de renoncer aux sports nautiques, tels que le canoë-kayak, d'autant que la discipline est centrale dans la commune. Des athlètes de haut niveau s'y entraînent. L'homme politique de 54 ans se veut rassurant et assure qu'il n'y a "aucun souci pour eux ". Même constat pour les particuliers, bien que la période d'étiage, où le lit du fleuve est à son plus bas, puisse se révéler plus délicate : "Si sur un parcours de plusieurs kilomètres, je dois tirer mon canoë sur quelques dizaines de mètres, ce n'est pas très grave."

Le SAGE, également soutenu par la Fédération pour la pêche

Fabien Goulmy est directeur technique de la Fédération départementale pour la pêche. En poste depuis 2002, il est également un soutien de la première heure du SAGE, assurant voir "beaucoup d'intérêts" au projet. En particulier regagner de la "qualité d'eau" et de la "fonctionnalité des milieux", c'est-à-dire un environnement plus propice à la reproduction des espèces. En résumé, "plus le milieu fonctionne bien, plus il produit [de poisson] et mieux ça se passe".