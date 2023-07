Près de Flers. 40 hectares supplémentaires pour le parc d'activité Normand'Innov

Normand'Innov s'agrandit. Le parc d'activité situé à Caligny, près de Flers, a débuté lundi 3 juillet un chantier d'extension de son site. Sa superficie va passer de 60 à 100 hectares, dans l'objectif d'accueillir de nouvelles entreprises innovantes et "de renforcer l'attractivité économique du territoire", souligne Sophie Gaugain, présidente de Normand'Innov. Les travaux, estimés à environ 7,5 millions d'euros, devraient s'achever au début de l'année 2024. 26 des 40 nouveaux hectares seront commercialisables à partir du printemps prochain.

La route principale qui dessert le parc d'activité, actuellement sans issue, sera prolongée d'environ 1,2 kilomètre. Cinq nouvelles entreprises s'implanteront de part et d'autre de la voie, dont un grand projet industriel. "Cet aménagement permettra également de relier Normand'Innov à la rocade nord-ouest de Flers", explique Yves Goasdoué, président de Flers Agglo et premier vice-président de Normand'Innov. Labellisé RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), le site souhaite favoriser les mobilités douces, à travers notamment la création d'une aire multimodale. Elle comprendra un parking à vélos, des aires de covoiturage et d'autopartage, et des bornes de recharge pour voitures et vélos électriques.