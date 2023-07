Manche. Pour le premier week-end des vacances d'été, 120 infractions sanctionnées sur les routes du département

Lors du premier week-end des départs en vacances, les forces de l'ordre étaient mobilisées sur le bord des routes de la Manche pour lutter contre l'insécurité routière. Samedi 8 et dimanche 9 juillet, 120 infractions ont été sanctionnées, dont 66 excès de vitesse. Six automobilistes se sont vu retirer leur permis de conduire et 19 véhicules ont été immobilisés.

Les contrôles vont se poursuivre tout l'été, et notamment pour le week-end prolongé du 14 juillet qui coïncide avec une nouvelle vague de départs en vacances.

Depuis le début de cette année, 13 tués et 215 blessés sont à déplorer dans les 193 accidents corporels recensés sur les routes du département de la Manche.