Dieppe. Une collaboration inédite entre l'entreprise Alpine et la coopérative normande Terre de lin

Du lin pour fabriquer une voiture de sport ? C'est maintenant possible avec le partenariat entre la société Alpine, spécialiste des voitures de sport, et la coopérative normande Terre de lin. Depuis deux ans, l'entreprise Alpine souhaite concevoir sa nouvelle voiture A110 E-ternité avec un matériau plus respectueux de l'environnement, le lin. Mardi 11 juillet, le tout nouveau prototype a été présenté au niveau du port de plaisance de Dieppe.

"C'est une transposition de nos compétences en composite carbone et verre"

"C'est une transposition de nos compétences en composite carbone et verre qu'on a transposées via l'intermédiaire de Terre de lin pour réaliser de nouvelles pièces", affirme Florent Hubert, ingénieur sur le développement des pièces d'accessoires extérieurs chez Alpine.

Un matériau léger et respectueux de l'environnement

Pour Alpine, le lin est un matériau prometteur, avec une résistance proche du carbone et une meilleure acoustique. C'est un matériau léger et respectueux de l'environnement. Un deuxième prototype A110 E-ternité 100 % électrique a ainsi été développé et a permis d'appliquer cette technologie à certaines pièces de carrosserie telles que la peau du capot, du pavillon, de la lunette arrière, de la grille, des coques de sièges et de la jupe arrière.

"Avant, on utilisait du carbone pour ses propriétés mécaniques et l'allègement du véhicule", confie l'ingénieur d'Alpine. "L'avantage du lin, c'est que c'est une fabrication naturelle, donc ça nous permet de décarboner nos pièces", poursuit-il. L'autre point fort pour l'entreprise automobile vient de la légèreté du lin qui remplace le carbone. "Il permet de conserver l'allègement de nos véhicules, donc l'ADN d'Alpine, et d'avoir un cycle naturel de transformation de la fibre de la terre jusqu'à la recyclabilité", conclut Florent Hubert.