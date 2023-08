Balleroy-sur-Drôme. Sur les pas des inventeurs et explorateurs au musée des ballons de Balleroy

Passionné par les ballons et titulaire de six records du monde en la matière, l'Américain Malcolm Forbes (alors directeur du magazine qui porte toujours son nom) a créé, peu après avoir acheté le château de Balleroy, un musée entièrement dédié aux montgolfières. Les récits de ses voyages sont renforcés par des photographies, des maquettes, des diaporamas et des documents uniques sur l'histoire de l'aérostation, de la Révolution à l'entre-deux guerres. Le musée est installé dans les anciennes écuries du château depuis son inauguration en 1975.

Pratique. Balleroy-Sur-Drôme. Ouvert tous les jours de 10 h 45 à 18 h. 9 € (musée, château et parc), 6,50 € pour les enfants.