Bonne table au Havre. Prolonger l'été à La Cubane

En cette fin d'été, La Cubane du Havre est la terrasse idéale pour débriefer les vacances entre collègues. Place Perret, à l'ombre des parasols, j'opte d'abord pour un cocktail sans alcool, à base de jus de fruits, pour me désaltérer. Il faut dire que les cocktails sont l'une des spécialités de cet établissement, qui a ouvert début juin en lieu et place du restaurant L'Adresse. À la carte, on trouve cinq recettes originales, qui utilisent parfois des aliments atypiques comme du sirop de piment ou de cactus !

Une couleur latine

Revenons-en au déjeuner du jour… La Cubane propose le midi une formule complète à 19,90 € (16,90 € pour la formule entrée-plat ou plat-dessert), à l'ardoise. Pour débuter, je craque pour les piquillos farcis, des petits poivrons fourrés au fromage frais. Une entrée qui va bien avec l'ambiance latine, également transmise par de la musique cubaine, diffusée en terrasse. Pour le plat du jour, La Cubane me propose de la dorade ou une pièce de boucher sauce chimichurri. Il s'agit d'un condiment sud-américain à base de piment et d'herbes, qui vient relever le goût de la viande. Chacun peut doser la quantité à sa guise, idéal pour préserver les papilles les plus fragiles ! La viande rouge est accompagnée par les incontournables patatas bravas, déclinaison espagnole de nos patates sautées. Pour terminer, ce sera une salade de fruits exotiques.

En entrée, des piquillos fourrés au fromage.

"Le but, c'est que quand l'on entre ici, on n'ait plus l'impression d'être au Havre", me précise par la suite Enzo Picard. Le patron de La Cubane, âgé de 23 ans, a toujours baigné dans le monde de la restauration. Les vacances familiales en Espagne et un voyage au Mexique l'ont convaincu de monter son propre bar à cocktails et tapas. Épices et sauces latines permettent de colorer les plats du midi. Pour ma prochaine venue, le patron me conseille de déguster la planche de pinchos, assortiment de tapas.

Pratique. La Cubane, 121 rue Victor-Hugo au Havre. Tél. 09 87 14 50 28. Ouvert du mardi au samedi.