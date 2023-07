Feux de végétation. Des risques très sévères dans l'Eure : quels bons réflexes adopter ?

Avec l'été vient son lot d'incendies, dont les sécheresses successives ne font qu'empirer les dégâts.

La zone nord-est de l'Eure en proie aux risques d'incendie

La préfecture de l'Eure a averti les habitants du département de l'augmentation sensible du risque de feux de forêts et de végétation. "Les conditions météo en cette période de forte activité de moisson renforcent le risque incendie dans l'Eure : risque très sévère dans plusieurs zones du département le 11 juillet", a annoncé le préfet dans un tweet.

Pour le moment, selon la carte partagée par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), c'est la zone nord-est de l'Eure qui est la plus à risque, autour de Louviers et des Andelys.

La carte de vigilance pour les feux de forêts, d'espaces naturels et agricoles. - SDIS 27

Le département est particulièrement en proie aux sécheresses, un plan de vigilance avait déjà été déclenché à la mi-mars.

En France, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, rappelle le ministère de l'Écologie, qui alerte sur les risques d'étincelles de barbecue ou de mégots mal éteints et jetés dans la nature.

Quels sont les bons réflexes à avoir pour se protéger des feux ?

Si vous vous trouvez à proximité d'un incendie, les recommandations sont premièrement de donner l'alerte en appelant le 112, le 18 ou le 114 (pour les personnes malentendantes) et d'indiquer le plus précisément possible la localisation du feu, recommande le SDIS de l'Eure.

Ensuite, il est recommandé de s'abriter dans un bâtiment et non dans sa voiture (facilement inflammable) et de rester informé d : la situation en écoutant les consignes des secours.