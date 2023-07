Hérouville-Saint-Clair. Nos plus belles photos du festival Beauregard

150 000 festivaliers. Tout simplement un record au festival Beauregard d'Hérouville-Saint-Clair. L'édition 2023 a encore une fois tenu toutes ses promesses, avec des noms tels qu'Indochine, Angèle, Sting, Shaka Ponk ou bien Lomepal. Et même l'annulation à la denière minute du concert de Blur ou les quelques gouttes de pluie parfois ressenties ne sont pas parvenues à gâcher la fête.

Une fête totale donc, avec une programmation variée, permettant de mélanger les styles et de proposer aussi quelques découvertes. Et puisqu'une fois la fête terminée, la prochaine se prépare aussitôt, le festival a réservé une surprise aux fans dimanche soir. Les dates de l'édition 2024 ont été dévoilées : Beauregard, ce sera les 4, 5, 6 et 7 juillet 2024.