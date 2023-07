Manche. Hydrolien en mer : l'État entre en jeu dans le Raz Blanchard

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé vendredi 7 juillet le soutien du Gouvernement au développement de la ferme pilote hydrolienne Flowatt, information révélée début mars 2021 par La Manche Libre. Ce projet vise à exploiter l'énergie des courants marins du Raz-Blanchard et sera soutenu à hauteur de 65 millions d'euros minimum. L'objectif sera de "consolider une filière industrielle française de l'hydrolien avec des perspectives à l'export".

En quoi consiste le projet Flowatt ?

Flowatt se compose donc d'une ferme expérimentale de sept hydroliennes pour une capacité totale de production de 17,5 Mégawatt conçues par l'entreprise Hydroquest et construites par les chantiers navals de CMN à Cherbourg. Ce projet doit être mis en service à horizon 2026 pour une exploitation sur 20 ans. "Il bénéficiera en complément d'un tarif d'achat préférentiel de l'électricité produite", précise la ministère de la Transition énergétique. Pour Agnès Pannier-Runacher, il s'agit d'un projet "clé" : "Les énergies marines renouvelables constituent un pilier de notre stratégie énergétique. L'éolien en mer en est l'axe principal mais nous devons aussi développer d'autres filières marines, dans une logique de diversification et de décarbonation de notre mix énergétique, alors que deux tiers de notre énergie est toujours d'origine fossile. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en soutenant la ferme pilote hydrolienne Flowatt."

"La Manche n'a jamais cessé d'y croire"

Les réactions des élus locaux se sont multipliées après l'annonce du ministère de la Transition énergétique. Anna Pic, députée du nord-Cotentin, et Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, se disent "satisfaits d'avoir été entendus" : "C'est une excellente nouvelle pour le territoire et en particulier pour les CMN. Après de multiples rebondissements ces dix dernières années, le gouvernement fait le choix de conforter et soutenir une filière dans laquelle le territoire s'est beaucoup investi."