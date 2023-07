Le Havre. Stéphane Plaza en tournage pour Maison à Vendre

"Stéphane, je peux vous faire un boujou ?" Cette commerçante du quartier de Sanvic tente sa chance : depuis quelques jours, l'animateur Stéphane Plaza et son équipe sont en tournage au Havre, à deux pas de son local. Sympa, l'agent immobilier le plus célèbre de France prend quelques secondes pour poser, avant de retourner à sa mission du jour.

Dépersonnaliser la maison

C'est pour Maison à Vendre qu'une quinzaine de cadreurs, preneurs de son ou décorateurs s'affairent, dans une maison du quartier. Sur M6, dans quelques mois, on découvrira l'histoire de sa propriétaire, une jeune havraise contrainte de se séparer rapidement de l'ancienne habitation de ses grands-parents, dont elle a hérité. Comme dans chaque épisode, le bien a été nettoyé, modernisé et relooké pour plaire à de potentiels acheteurs. C'est le travail de Sophie Ferjani, "muse et reine" de l'émission, dixit Stéphane Plaza.

Stéphane Plaza peut compter sur Sophie Ferjani pour la déco.

"Il faut dépersonnaliser, réparer. Si vous hésitez, évitez la couleur, privilégiez un blanc cassé. On range, on enlève les bibelots et on épure les volumes pour voir les mètres carrés", conseille cette spécialiste du home stagging, l'art de valoriser un bien immobilier pour le vendre.

Découvrir la ville ? "Une obligation !"

Avant la séquence des visites, Stéphane Plaza prendra le temps de découvrir un peu la ville. "Quand on tourne en province, c'est une obligation pour moi et pour les téléspectateurs. Je prends une journée pour connaître la région, pour pouvoir en parler avec les acheteurs et… vendre, évidemment !". Pour identifier de potentiels candidats à l'achat, l'animateur s'appuie sur les agences Stéphane Plaza Le Havre et Montivilliers, "que je peux appeler à n'importe quelle heure", assure-t-il.

Mais alors, est-ce que certains acheteurs renoncent, après avoir découvert leur maison si bien relookée ? "Il y en a certains qui pleurent et disent qu'ils auraient dû nous appeler avant… Et d'autres, c'est plus rare, qui n'aiment pas la déco !", relate Stéphane Plaza, qui assure cependant qu'"en général, le casting est bien fait" avec des acheteurs prêts à se séparer de leur bien.

La date de diffusion de l'épisode consacré au Havre n'est pas encore connue, sans doute à l'automne.