Gouville-sur-Mer. Courses de bateaux, musique et gastronomie… la Fête de la Mer est de retour

Dimanche 9 juillet, Gouville-sur-Mer accueille sa traditionnelle Fête de la mer. Elle a lieu chaque deuxième dimanche de juillet depuis 1984. Les visiteurs vont pouvoir participer à toutes sortes d'activités, aussi bien nautiques que terrestres.

Un programme chargé

La journée commence par une messe sous un chapiteau à 10 h 30 puis se poursuit par une bénédiction de deux bateaux. Comme chaque année, la course de doris est l'activité phare de l'évènement. Ces bateaux, qui servaient dans le temps à la pêche à la morue, sillonnent les vagues pour rallier en premier la ligne d'arrivée, sous le regard admiratif des spectateurs.

Des animations musicales sont également prévues dans la journée. Dans l'après-midi la fanfare Cigale Do Brazil, spécialisée dans la musique brésilienne, va assurer l'ambiance. Le soir, un autre style est à l'honneur avec le groupe de rock local Bonefire. La journée va se clôturer par un grand feu d'artifice à 23 heures. Niveau restauration, tout est prévu sur place, entre les huîtres, les moules et les bulots, ou les grillades et les rôtis. Il y en a pour tous les goûts !