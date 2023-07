Musique. Deux nouveaux titres pour le Normand Petit Biscuit

Petit Biscuit, natif de Rouen en Seine-Maritime, revient en force avec deux titres pour ce début d'été 2023.

Le jeune homme de 23 ans qui est monté sur scène à l'Armada de Rouen le 10 juin dernier a publié ses nouveaux titres sur son compte Twitter : "You Don't Ignore est un de mes sons les plus chauds et colorés, j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer. Honor Your Goals est un titre beaucoup plus personnel, écrit en hiver."

You Don't Ignore, le hit chaud et coloré :

Honor Your Goals, le hit beaucoup plus personnel :