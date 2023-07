Cadeaux. Gagnez l'intégrale de Mission Impossible en Blu-ray, avec le lecteur Sony !

À l'occasion de la sortie du film Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1, mercredi 12 juillet, Tendance Ouest vous offre l'intégrale de la saga Mission Impossible avec Tom Cruise (six films) en Blu-ray + votre lecteur Blu-ray et DVD Sony, Full HD, avec accès Internet (+ de 300 applications) et prise USB.

Mission : Impossible, réalisé par Brian de Palma (1996) avec Jean Reno et Emmanuelle Béart

Mission : Impossible 2, réalisé par John Woo (2000) avec Thandiwe Newton, Anthony Hopkins

Mission : Impossible 3, réalisé par J.J. Abrams (2006) avec Jonathan Rhys-Meyers, Laurence Fishburne, Keri Russell

Mission : Impossible - Protocole Fantôme, réalisé par Brad Bird (2011) avec Jeremy Renner, Léa Seydoux

Mission : Impossible - Rogue Nation, réalisé par Christopher McQuarrie (2015) avec Jeremy Renner, Alec Baldwin

Mission : Impossible - Fallout, réalisé par Christopher McQuarrie (2018) avec Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort jeudi 13 juillet avec Laure à 8 h 45 dans L'heure d'été.