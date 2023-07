Douvres-la-Délivrande. Il violente et menace de mort la femme avec qui il entretient une liaison extraconjugale

Actuellement incarcéré à la prison de Caen pour détention de cannabis, un homme de 43 ans était jugé jeudi 6 juillet au tribunal de la Presqu'île de pour menaces de mort et violences conjugales, de septembre à décembre 2021. Les faits ont eu lieu à Douvres-la-Délivrande. Le prévenu, marié et père de deux enfants, entretenait une liaison extraconjugale avec la victime. Il vivait parfois avec son épouse et parfois chez sa maîtresse.

Du 1er septembre au 18 décembre 2021, le quadragénaire a menacé la victime de l'égorger, l'a frappée. La femme, qui présentait des bleus et des ecchymoses sur le corps, a porté plainte et a souhaité quitter la région afin qu'il perde sa trace. Des amies de la victime ont témoigné en indiquant que le prévenu criait souvent sur elle et l'insultait. D'autres ont indiqué que c'était un homme très gentil, agréable. La mère de la victime dira même qu'elle l'aime comme un fils. Cependant, tous sont unanimes pour confirmer qu'il est impulsif et coléreux.

Onze mentions à son casier judiciaire

À la barre, le prévenu reconnaît s'être parfois emporté, mais réfute les violences ainsi que les crachats dont il est accusé. Ses deux sœurs, présentes à l'audience, ont répété que leur frère était un gentil garçon, sensible et bon père.

La présidente a rappelé qu'il avait onze mentions à son casier judiciaire pour menaces, outrages, trafic de stupéfiants, conduite sous l'empire d'alcool ou sans permis. L'avocat de la partie civile a expliqué que la victime était sous la domination du prévenu. Elle vit désormais loin de Caen et aspire à la tranquillité. L'avocat de la défense précise que depuis deux ans, son client n'a plus aucun contact avec la victime.

Après délibéré, Nordin Belabbas Bengraa, reconnu coupable, est condamné à 18 mois de prison dont 8 mois de sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de travail, de suivi psychologique, aucun contact avec la victime. Il devra en outre lui verser 2 000 euros pour préjudice moral et 1 500 euros de frais d'avocat.