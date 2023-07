Près d'Alençon. Le chauffeur condamné pour avoir tué un cycliste

Jeudi 6 juillet, le tribunal judiciaire d'Alençon a rendu son verdict. Un routier a été condamné à 4 ans de prison, dont trois avec sursis, jeudi 6 juillet pour homicide involontaire. Les faits se sont déroulés sur une route entre Condé-sur-Sarthe et Alençon le 22 novembre 2022. Le chauffeur avait percuté mortellement un cycliste de 58 ans. Il avait consommé de l'alcool et des antidépresseurs. Il aurait somnolé au volant et tué l'homme à vélo.

Il effectuera sa détention à domicile sous surveillance électronique. Son permis a été annulé et il ne pourra pas le repasser pendant une durée d'un an.