[Carte] Obsèques de Léon Gautier. Comment circuler à Ouistreham vendredi 7 juillet ?

Un hommage militaire et funèbre sera rendu à Léon Gautier, le dernier survivant du commando Kieffer décédé lundi 3 juillet, à l'âge de 100 ans. La cérémonie se déroulera à midi vendredi 7 juillet, devant la flamme des commandos à Ouistreham, en présence du président de la République Emmanuel Macron et de sa femme Brigitte. Des membres du gouvernement, les autorités civiles et militaires, ainsi que les proches de Léon Gautier seront présents. Cette cérémonie sera ouverte au public avec quelques restrictions d'accès.

Les axes fermés

Un périmètre de sécurité sera mis en place autour de la plage, dès ce jeudi 6 juillet, 20 heures et jusqu'à vendredi 7 juillet, 15 heures. La circulation et le stationnement seront interdits sur les axes qui longent la mer, le casino et la thalasso.

Dans le détail, il ne sera pas possible de circuler sur le boulevard Aristide Briand, le long de la mer, le boulevard du Commando Kieffer entre l'avenue Andry et l'avenue Lamartine, mais également la place Alfred Thomas entre l'avenue de la Mer et l'avenue Andry. Le stationnement est également interdit sur le boulevard maritime.

En orange, les routes interdites à la circulation et au stationnement. L'avenue Michel Cabieu, en vert, est accessible.

L'office religieux débutera à 16 heures au sein de l'église Saint-Samson de Ouistreham. Le centre-bourg sera bloqué dès 8 heures vendredi 7 juillet, et ce jusqu'à 18 h 30. La place Albert Lemarinier devant l'hôtel de ville sera inaccessible, de l'église jusqu'à la boucherie Jeje, rue Gambetta. Le public pourra y accéder à pied. D'ailleurs, la municipalité a prévu d'y installer un écran géant pour retransmettre la cérémonie.

Le parking de la Grange aux Dîmes ainsi que les places aux alentours seront réservés aux proches de Léon Gautier. En revanche, les voitures pourront passer par l'avenue Michel Cabieu et la rue du Chanoine Petit.

Les itinéraires conseillés

En arrivant de Caen, il est conseillé de suivre l'itinéraire en vert, en passant par le D84.

Pour le public et les invités qui viennent de Caen, il est conseillé de suivre la D84 sur l'avenue du Grand Large lorsque vous arrivez sur le rond-point de la Paix, proche du supermarché Carrefour. L'accès sur la D514, sur la route de Caen, sera fermé. Un périmètre sera matérialisé par les forces de l'ordre.