Seine-Maritime. "C'est une réalité" : le Département lance un observatoire sur les violences faites aux femmes

Un observatoire sur les violences familiales vient d'être lancé par le Département de Seine-Maritime ce jeudi 6 juillet. L'objectif, "mieux appréhender ce phénomène et travailler à une meilleure prise en charge des victimes". Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la politique départementale de lutte contre les violences intrafamiliales, renforcée cette année avec la mise en place de rencontres au sujet de la prévention et de la protection de l'enfance.

"On reçoit tous les ans de plus en plus de femmes victimes de violences conjugales"

Pour ce lancement, de nombreux professionnels, qui travaillent directement avec les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, ont fait le déplacement. "On reçoit tous les ans de plus en plus de femmes victimes de violences conjugales. C'est une réalité, les femmes aujourd'hui en parlent plus facilement et identifient plus facilement ces violences", confie Géraldine Ronceray, psychologue au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-Maritime (CIDFF) à Rouen. Le rôle de cet observatoire est de "proposer [aux victimes] un accompagnement pour se détacher de l'emprise de l'auteur des violences conjugales en identifiant bien ce qu'elles vivent. Ensuite, il faut aussi essayer de comprendre la stratégie de l'auteur, ce qui permet de prendre du recul", ajoute la professionnelle. "Il faut aussi ôter la culpabilité à la victime et remettre la responsabilité des violences sur leur auteur. Aucun comportement ne justifie que l'on peut être victime de violences conjugales", clame-t-elle.

Un pôle d'écoute ouvert 24 heures/24 et 7 jours/7

"Depuis deux ou trois ans, on constate une augmentation des violences régulières. Elles sont aussi dues au fait qu'on informe aussi davantage, mais on a pratiquement trois ou quatre femmes qui viennent nous voir pour des faits de violences", assure Laurent Logiou, directeur de l'AFFD, l'Association Femmes et familles en difficulté. La structure vise à accueillir et orienter les femmes victimes de violences au Havre. "On a un pôle écoute ouvert 24 heures/24 et 7 jours/7. Quand on l'a mis en place, en 2020, on a accueilli 178 femmes et, l'année dernière, on en a accueilli 380 au Havre", indique le directeur. "En 2020, on a mis 60 femmes à l'abri et, en 2021, 135, et on peut même doubler ce chiffre avec les enfants", ajoute-t-il.