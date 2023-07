Darnétal. Couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans : qu'en pensent les habitants ?

La Ville de Darnétal l'a annoncée sur sa page Facebook le jour même. Depuis le dimanche 2 juillet, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs zones de la ville pour les mineurs de moins de 16 ans, de 21 heures à 6 heures. Il sera effectif jusqu'au lundi 31 juillet. Comment les habitants perçoivent-ils la nouvelle ?

Aider les jeunes à comprendre la gravité des choses

Depuis la mise en place du couvre-feu à Darnétal, certains habitants se sont fait leur propre avis. "C'est mieux pour les enfants. Au moins, ils ne feront plus de bêtises parce qu'on sait qu'il y a des enfants de moins de 16 ans qui peuvent aller dans les quartiers et participer aux émeutes", confie Kyllian Petit, 17 ans. "Ça peut aider les jeunes à comprendre la gravité des choses", ajoute-t-il. "C'est très bien. Un enfant de moins de 16 ans n'a pas à être dehors à cette heure-là sans la présence des parents, estime de son côté Olinda Chatelet, mère de famille. J'ai trois enfants et aucun d'eux ne sort à cette heure-ci. Même ma fille qui a 15 ans, bientôt 16, ne sort pas non plus."

Un couvre-feu pendant un mois, une bonne idée ?

La municipalité darnétalaise l'a annoncé, le couvre-feu durera jusqu'au lundi 31 juillet. Une durée qui est contestée par certains. "Je ne pense pas que le couvre-feu devrait durer autant, deux ou trois semaines ça aurait été bien", juge Kyllian Petit. D'autres pensent autrement. "Selon moi, il faudrait le faire perdurer longtemps, ça permettrait de mettre plus de sécurité dans la ville, renchérit Olinda Chatelet. Et puis, avec la conjoncture actuelle et ce qui se passe en France, on ne devrait pas laisser ses enfants à 21 heures ou plus dehors sans la présence des parents ou d'un adulte."

