[Photos + vidéo] Giberville. Un local poubelles prend feu là où des incidents ont eu lieu après la mort de Nahel

C'est aux alentours de 13 h 30 qu'un local poubelles constitué en bois a pris feu dans la commune de Giberville ce mercredi 5 juillet. Six sapeurs-pompiers ont sécurisé les lieux, ne pouvant empêcher la structure d'être détruite. Quelques poubelles, placées à côté, ont pu être sauvées des flammes.

Pas le premier feu ici

L'incendie a eu lieu plus particulièrement au niveau de la résidence les Carlettes. C'est ici que quelques débordements sont survenus lors des violences entraînées par la mort de Nahel. Un autre local poubelles avait été victime d'un feu, et des feux d'artifice tirés. Quelques rues plus loin, ce sont des voitures qui avaient été également brûlées.

Interrogés, les sapeurs-pompiers du Calvados n'étaient pas capables d'identifier la cause du départ de feu, et donc de savoir s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte volontaire. La police municipale était présente sur les lieux, relayée ensuite par la police nationale.