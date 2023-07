Médiévales de Cerisy-la-Forêt. Une plongée dans l'univers des Vikings ce week-end

Samedi 8 et dimanche 9 juillet, a lieu la 6e édition des Médiévales à Cerisy-la-Forêt, entre Saint-Lô et Bayeux. Environ 10 000 visiteurs y sont accueillis chaque année pour vivre une expérience hors du temps.

Des activités bien dans le thème

Entre spectacles de fauconnerie, tir à l'arc, marché médiéval et combat à cheval ou à pied, tout est prévu pour vous plonger dans le Moyen-Âge. Le décor est lui tout aussi insolite, avec la reconstitution d'un camp viking et la présence de troubadours et de villageois. Cet événement est également l'occasion de découvrir de nouvelles activités comme le lancer de hache, que vous pourrez tester gratuitement accompagné de Lou Guilbert et de Roderik Lavarde, du complexe d'Avranches, "Battle X Games".

À ne pas manquer

Au programme aussi, ne ratez pas le spectacle son et lumière prévu le samedi soir, à 22 h 30. Conçu par les habitants de Cerisy-la-Forêt, il raconte la vie de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie en 1035. Plus tard dans la soirée, un grand feu d'artifice est organisé, suivi d'une soirée dansante.

Ne manquez pas la présence de troubadours et de villageois lors des Médiévales de Cerisy-la-Forêt. - Anabelle

Le dimanche matin à 10 heures, ne manquez pas la messe médiévale célébrée par le père Lambert et animée par Les Derniers Trouvères, groupe de musique médiéval et folk français. Puis profitez du banquet à 12 h 30, à la découverte de la gastronomie du Moyen-Âge.

Aux Médiévales de Cerisy-la-Forêt, tout est prévu pour vous faire plonger dans le Moyen-Âge. - Anabelle