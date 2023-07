Beauregard 2023. Quelle météo pour le festival ?

Alors que les portes du festival Beauregard s'ouvrent mercredi 5 juillet au domaine éponyme à Hérouville-Saint-Clair, les festivaliers font leur baluchon et une question demeure centrale pour constituer stratégiquement son paquetage : quel temps va-t-il faire pendant le festival ?

Mercredi 5 juillet

Le matin, de belles éclaircies sont prévues avec une moyenne de 16 degrés. L'après-midi, le temps se gâtera et le coupe-vent sera bienvenu, avec des rafales jusqu'à 40 km/h prévues, assorties, pour couronner le tout, de quelques averses. Pas de quoi se démoraliser pour autant puisqu'il fera tout de même 20 degrés et que le temps s'éclaircira en soirée : Météo France prévoit 17 degrés et des éclaircies en fin de journée.

Jeudi 6 juillet

La journée commencera en douceur sous une température de 16 degrés avec de belles éclaircies. La crème solaire va rapidement devoir s'imposer car 22 degrés (ressentis 25 degrés) sont prévus l'après-midi sous un ciel ensoleillé qui perdurera dans la soirée, qui sera douce : le mercure descendra à peine jusqu'à 19 degrés.

Vendredi 7 juillet

Il faudra garder des forces pour cette journée du vendredi qui sera particulièrement ensoleillée : 16 degrés le matin, 28 degrés l'après-midi et pas l'ombre d'un nuage à l'horizon. Ou plutôt si, en fin de journée où des orages risquent d'éclater, accompagnés de rafales de 55 km/h pour rafraîchir les ardeurs, avec cependant une température de 23 degrés dans la soirée.

Samedi 8 juillet

Le samedi sera globalement marqué par des pluies éparses : de rares averses le matin, mais 20 degrés tout de même, un risque d'orages l'après-midi durant lequel le mercure affichera 25 degrés. Le vent (et ses rafales de 40 km/h) devraient chasser les nuages pour la soirée qui offrira de belles éclaircies et 25 degrés à l'horizon.

Dimanche 9 juillet

Il vous faudra être stratégique pour le démontage de la tente dimanche, en évitant les averses orageuses qui viendront ponctuer toute la journée : prévoyez une petite laine pour les 17 degrés de la matinée, avant que le temps se réchauffe. 23 degrés sont prévus l'après-midi et 20 degrés dans la soirée.

Notez que les prévisions sont établies mercredi 5 juillet, les prévisions météorologiques sont donc susceptibles d'évoluer.