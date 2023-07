Seine-Maritime. Violences urbaines : la préfecture prolonge son dispositif de sécurité

Mardi 4 juillet, la préfecture de Seine-Maritime a annoncé qu'elle prolongera son dispositif de sécurité. "Au regard des incidents qui se sont déroulés ces derniers jours, le préfet de la Seine-Maritime a pris la décision de prolonger le dispositif de sécurité mis en place dans le département.". L'objectif, s'adapter en permanence à la situation sur le terrain.

Deux arrêtés préfectoraux en vigueur

Dans le cadre de dispositif, deux arrêtés sont mis en vigueur. L'un porte sur "l'interdiction temporaire de transport et de port d'armes toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination (armes, artifices)". Il prendra effet à partir du mercredi 5 juillet 2023 à 20 heures jusqu'au samedi 15 juillet 2023 à 20 heures, sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, de la ville du Havre et de la ville de Fécamp. Et l'autre concerne la distribution et la vente de carburants et de produits chimiques inflammables ou explosifs, du mercredi 5 juillet 2023 à 20 heures au samedi 15 juillet 2023 à 20 heures, dans l'ensemble du département.

Les horaires des transports en commun du réseau Astuce de Rouen et de Lia du Havre sont aussi adaptés le soir.