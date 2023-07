Caen. Fin d'année : qu'allez-vous offrir à vos maîtres et maîtresses d'école ?

À la sortie de l'école primaire de la Maladrerie, à Caen, la fin d'année se fait sentir en ce lundi 3 juillet. Le temps est beau, le ciel est bleu et la fin d'année est toute proche : la grande majorité des écoliers partiront en vacances le vendredi 7 juillet au soir. Qui dit fin d'année dit aussi cadeau pour les enseignants. Les familles qui font ce genre de remerciements s'y prennent plus ou moins à l'avance. Il y a les réguliers, qui offrent toujours des fleurs, et ceux qui changent un peu chaque année.

Dounia a 8 ans et demi et c'est elle qui choisit les cadeaux pour sa maîtresse. Dans ses paquets cadeaux cette année, une belle règle en bois et un marque-page magnétique aux motifs fleuris. La jeune élève fait ses choix toute seule, même si sa mère, Nathalie Naatallah, met un point d'honneur à faire un cadeau chaque année. Cette dernière reconnaît que, parfois, elle "en achète plus qu'il n'en faut. Il y a souvent un rayon pour les cadeaux des maîtresses en fin d'année dans les magasins. Dounia va dans le rayon, et elle choisit".

Pas que pour les enseignants

Pour Fatou Beslin Ny et sa fille de 3 ans, les cadeaux de fin d'année, c'est pour la maîtresse, mais pas seulement. Le responsable de la cantine a aussi droit à un cadeau. "Il est passionné par les Vikings", explique la mère d'élève, qui pense lui offrir "une surprise, soit une peluche, soit un cadre viking" pour lui faire plaisir.

Si vous souhaitez vous aussi offrir un cadeau avant que la cloche ne sonne pour la dernière fois de l'année, il vous reste peu de temps : le début officiel des vacances scolaires, c'est ce vendredi 7 juillet dans la soirée.