Rouen. Résultats du baccalauréat : "On vient de passer l'étape qu'on trouvait la plus dure"

Lundi 4 juillet dès 9 heures, de nombreux lycéens sont allés dans leur établissement pour connaître les résultats du baccalauréat. Au lycée Camille Saint-Saëns de Rouen, plusieurs candidats au précieux diplôme sont venus en groupes pour se soutenir et se donner du courage.

Un soulagement d'avoir son bac

"Moi, j'ai fait une filière générale mais orientée vers l'économie et la géopolitique. J'ai été admis avec la mention assez bien, assure Hippolyte Sautier. Je vais sûrement faire la fête avec mes parents parce que ça se marque quand même." L'année prochaine, il rentrera en prépa littéraire au lycée Jeanne-d'Arc de Rouen. "En fait, on vient de passer l'étape qu'on trouvait la plus dure mais, par rapport à hypokhâgne, je pense que le lycée, c'était plutôt facile", lance-t-il en souriant. Son ami Simon Forest, qui a aussi obtenu son bac, est du même avis. "Ce n'est qu'une étape finalement. Pour moi, le plus dur, c'était d'être pris dans une école de commerce."

"Je vais prendre l'apéro avec mes parents"

"J'ai eu la mention bien. Je vais prendre l'apéro avec mes parents pour fêter ça", assure Camille Curaudeau. Et avant son DUT Carrières juridiques à l'université de Pasteur à Rouen, elle compte bien "profiter de [s]es vacances". Quelques mètres plus loin, d'autres groupes de jeunes discutent ensemble de leurs résultats, comme Siloé Neubauer. "J'ai eu mon bac mention très bien. Je vais faire un petit resto et boire un petit verre avec mes copines, assure-t-elle. Après, je vais travailler pour la rentrée parce que je vais faire une prépa littéraire et sciences sociales au Havre."