Télévision. The Voice Kids, saison 9, ça commence ce soir !

Pour cette nouvelle édition de The Voice Kids, ce sont Nolwenn Leroy et Slimane qui rejoignent l'équipe des coachs, aux côtés de Kendji et Patrick Fiori.

Si Slimane découvre l'expérience en tant que coach, il espère le même parcours que lui pour ses futurs talents. Lui qui a été le vainqueur de la saison 5 compte bien aller jusqu'au bout de cette saison 9 de The Voice Kids. Cette année, il y aura aussi un peu de Bretagne avec Nolwenn Leroy. Après huit albums à succès, plusieurs disques de diamant et des milliers de ventes, l'une des plus grandes voix de la scène française rejoint l'équipe des coachs de l'émission à succès. Et bien sûr, Patrick Fiori, taulier de l'émission, et Kendji, gagnant de la Saison 3 de The Voice, sont également de la partie.