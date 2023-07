Musique. Julien Canaby, de la Star Academy, vient de sortir un titre

Il a été reconnu comme le "trublion" de la saison 10 de la Star Academy. Julien Canaby vient de sortir son premier titre et, à l'image de sa personnalité, le jeune chanteur nous propose de prendre le temps.

Il y a quelques jours, il postait ce message sur Instagram : "LE CLIP DE T'AS LE TEMPS EST OUT NOOOOOW !!! Ça y est les amis, il est là. La concrétisation de ces dernières semaines, le fruit de notre travail à tous ! Car sans vous, je le répète, tout ça ne pourrait pas exister. Tout a commencé à la @staracademytf1 , puis sur la @canabyfamily , et me voilà enfin en train de prendre mon envol. Merci à vous, à vos dons, à votre fidélité et à votre soutien. Que du love ❤️"

Découvrez T'as le temps :