Bessin. Cocaïne, ecstasy, armes, munitions… Un couple interpellé et emprisonné

C'est une enquête de longue haleine qu'ont menée les enquêteurs de la Section de recherches (SR) de Versailles depuis plusieurs mois. S'intéressant à une affaire de revente de drogue entre le Val d'Oise et le Calvados, ils identifient rapidement un homme âgé d'une quarantaine d'années habitant Basly dans le Bessin comme un potentiel suspect.

Le GIGN de Tours impliqué

Régulièrement, il se rend à Roissy-en-France afin de s'approvisionner en produits stupéfiants. Une fois chez lui, il écoule son stock en petites quantités via son réseau. "Il se livre ainsi à l'activité lucrative du 'ubershit', réalisant des'tournées' en voiture pour livrer ses clients. Il revend surtout de la cocaïne et, dans une moindre mesure, de la résine de cannabis", explique la SR de Versailles dans son communiqué.

La décision est alors prise de procéder à son interpellation, mais aussi à celle de sa compagne, qui profite de l'argent généré par ce trafic. Elle a lieu mardi 27 juin, avec le renfort de l'antenne du GIGN de Tours, puisque des armes à feu étaient potentiellement détenues par le suspect.

Prison pour les deux concernés

La saisie des forces de l'ordre est impressionnante. Quatre armes d'épaule sont retrouvées, dont une équipée d'un silencieux, mais aussi de nombreuses cartouches et "deux poings américains de défense de type tasers". Avec 5 000 € en liquide, une grosse quantité de drogue est également saisie. Environ 250 cachets d'ecstasy, plus de 200 grammes de cocaïne, ainsi que de l'herbe et de la résine de cannabis.

Ayant comparu de manière immédiate devant le tribunal de Caen, l'homme a écopé de 24 mois de prison dont 6 avec sursis. S'il a reconnu son trafic, il en a minimisé l'importance. Sa compagne, elle, avouera être au courant mais ne faire que consommer. Elle est ressortie libre du tribunal, mais a tout de même été condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 6 ferme.