Seine-Maritime. Violences urbaines : l'accalmie se confirme

L'accalmie se confirme sur le plan des violences urbaines, près d'une semaine après la mort de Nahel lors d'un contrôle de police à Nanterre.

En Seine-Maritime, la préfecture a noté une "diminution significative des faits de violence" pour la nuit du lundi 3 au mardi 4 juillet. Aucun bâtiment public n'a fait l'objet de dégradation. Les autorités indiquent malgré tout que deux véhicules et une dizaine de conteneurs poubelles ont été incendiés.

79 personnes interpellées

Lundi 3 juillet, dans une lettre ouverte, le préfet précisait également que 79 personnes avaient été interpellées dans le département depuis le début des violences urbaines.

Plus de 300 membres des forces de l'ordre et sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Le dispositif de sécurité devrait être maintenu et "adapté en fonction de l'évolution de la situation".