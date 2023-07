Alençon. Pourquoi les rivières la Briante et la Sarthe pourraient-elles changer de couleur ?

À la suite de l'affaissement de la voirie qui dessert le service des urgences au centre hospitalier intercommunal d'Alençon (Chicam), une entreprise va effectuer, mardi 4 juillet à partir de 8 heures, une recherche d'infiltration au niveau de l'entrée principale de l'établissement.

L'opération est réalisée à l'aide d'un colorant traceur de couleur vert-jaune fluo, appelé "FluoTechnik", non polluant, non toxique et sans danger pour l'environnement. Il est fort probable que celui-ci se déverse dans la rivière la Briante qui, elle-même se déverse un peu plus loin, dans la rivière la Sarthe. Cela pourrait donc provoquer une coloration de l'eau, sans conséquence. Les autorités compétentes ont été prévenues.

L'entrée principale du Chicam restera ouverte pendant cette intervention.