Rouen. Des créneaux supplémentaires pour refaire ses papiers d'identité à la mairie annexe

Une bonne nouvelle pour les Rouennais qui souhaitent partir en vacances. Depuis le lundi 26 juin, la mairie annexe Pasteur de la Ville de Rouen propose des créneaux supplémentaires pour refaire ses papiers d'identité. Mais attention, il faut prendre rendez-vous en amont sur le site de la Ville de Rouen.

Un rendez-vous en deux jours

"J'ai vu sur les réseaux sociaux que la mairie de Rouen mettait en place un dispositif pour refaire sa carte d'identité plus rapidement, assure Simon Moreau, Rouennais. J'ai mis deux jours pour avoir un rendez-vous. J'étais soulagé parce que je sais que les délais sont très longs. Ma carte d'identité était expirée depuis un an, donc j'avais besoin de le faire parce que je voyage prochainement."



Et il n'est pas le seul à avoir eu un rendez-vous. "Depuis presque cinq semaines, j'attends d'avoir un rendez-vous. J'ai regardé sur Internet et, le jour même, et j'ai eu un rendez-vous. Je pense que ça devait être un désistement. J'étais content", confie un autre habitant, Michel Garcia. "Moi, j'ai réussi à en avoir un au bout de quatre jours, alors qu'à Elbeuf, il fallait attendre jusqu'en novembre", lance Lassana Sow.

"Ici, les délais étaient plus courts"

Clémence Follain, habitant dans l'Oise, en a également profité : "Ici, les délais étaient plus courts. Je ne pensais pas avoir un rendez-vous aussi rapidement, ça faisait deux mois que j'attendais. Je suis venue pour refaire une carte d'identité et un passeport."

La mairie annexe de Pasteur de Rouen sera ouverte jusqu'en octobre.

Pratique. Mairie annexe de Rouen : 11 avenue Pasteur, Rouen