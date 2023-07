Calvados. "Léon Gautier était un inlassable passeur de mémoire" : Frédéric Leterreux, le biographe du vétéran, témoigne

"Léon Gautier était un inlassable passeur de mémoire et d'histoire", retient le journaliste Frédéric Leterreux. Il a écrit la biographie du dernier survivant du commando Kieffer qui a débarqué le 6 juin 1944. Les deux hommes habitaient dans la même ville et se connaissaient depuis plus de 25 ans. Le vétéran est mort lundi 3 juillet à l'âge de 100 ans.

• Lire aussi. [Interview]. Le vétéran Léon Gautier se dévoile dans un livre

Tout au long de sa vie, Léon Gautier a raconté son histoire "et celle de ces copains", explique le journaliste. Le commando s'est engagé dans la France Libre à 17 ans et demi, pour une aventure dont beaucoup ne sont pas revenus. "Il avait le choix de risquer de mourir debout ou vivre à genoux. Il a choisi de risquer de mourir debout", développe son biographe. Pour Frédéric Leterrreux, Léon Gautier c'était aussi une grande humilité.

Léon Gautier et sa grande humilité Impossible de lire le son.

Frédéric Leterreux retient également l'humour de Léon Gautier.

L'humour de Léon Gautier Impossible de lire le son.

La date des obsèques n'est pas encore connue.