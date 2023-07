Clères. Les Médiévales de Clères : un saut dans le temps pendant deux jours

Les Médiévales de Clères en Renaissance sont devenues une tradition. Tous les deux ans depuis 2013, la Ville de Clères nous invite à voyager dans le temps au cours d'un week-end festif organisé conjointement par le foyer rural, la Ville et le parc animalier de Clères. Les manifestations qui ponctuent ce week-end sont organisées sur trois espaces : les terres du Seigneur, le château et le marché du village. Si l'accès aux deux premiers est payant, toutes les animations organisées en centre-bourg sont gratuites. Grâce à la participation de nombreuses troupes de restitution, Clères fait ainsi revivre son histoire en mettant à l'honneur la dame Anne de Brezé et le seigneur Georges de Clères, mais nous plonge surtout dans le quotidien des hommes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Plusieurs animations sont au programme : démonstrations de savoir-faire, ateliers participatifs, concerts, défilés de mode, jeux d'antan et banquet.

Pratique. Samedi 8 et dimanche 9 juillet, à Clères. parcdecleres.fr