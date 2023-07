Rouen. Les Terrasses du jeudi : comme un air de (grandes) vacances !

La manifestation, dont l'organisation est confiée au Kalif, est née en 2001. Les Terrasses du jeudi animent la ville de Rouen pendant tout l'été. Gildas Clet, programmateur, nous présente la nouvelle édition.

Quel est le credo des Terrasses ?

"Nous voulons vraiment faire des Terrasses du jeudi un festival de proximité en encourageant la découverte. Par exemple, pour commencer cette nouvelle édition, nous recevrons jeudi 6 juillet, le groupe franco-colombien Pixvae, The guru guru dans un style Indie ou encore Zar electrik, african electro qu'on vient de découvrir en début de saison. Pour composer notre programme, nous procédons à des repérages tout au long de l'année grâce à la complicité des autres partenaires régionaux comme Le Cargo, le 106 ou la gare aux musiques, et le dispositif normand Start and go. Nous partons aussi à la pêche aux artistes au MaMA Music, au Printemps de Bourges et aux Transmusicales. Mais, pour moitié, les groupes choisis sont régionaux, comme Si Senior, Violet Indigo, ou Boule, car il nous importe aussi de favoriser leur émergence."

Comment s'inscrivent les Terrasses

du jeudi dans la ville ?

"Au fil des ans, la manifestation a essaimé jusqu'à proposer un vaste parcours dans le centre-ville de Rouen. Chaque soir, sept à douze concerts sont organisés, et l'événement investit désormais 14 sites. Certains sont intimistes, comme l'aître Saint-Maclou ou le nord de la place du Vieux-Marché, mais les sites majeurs comme la place des Carmes ou de la Calende peuvent accueillir jusqu'à 3 000 spectateurs. Les styles sont toujours très variés chaque soir, de manière à inviter les spectateurs à composer sur mesure leur propre parcours dans la ville aux cent clochers. Les Terrasses font ainsi vraiment vivre la ville en période estivale, en offrant un moment de convivialité aux Rouennais. La Block party, concept imaginé il y a deux ans, est représentative. C'est une formule dansante, de pur divertissement, déclinée chaque jeudi soir de juillet dès 19 heures. Avec ces blocks party, on sort du live en proposant des DJ set animés par Don rimini, Aeon seven, Niix et Krimau."

Pratique. Du jeudi 6 au jeudi 27 juillet, centre-ville de Rouen, gratuit. terrassesdujeudi.fr