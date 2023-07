Hérouville-Saint-Clair. 150 000 personnes à Beauregard : une édition plus qu'attendue

Le festival Beauregard démarre mercredi 5 juillet, pour cinq jours, au domaine de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Rencontre avec Paul Langeois, le directeur, quelques jours avant le lancement.

Comment vous sentez-vous

à l'approche du lancement ?

"Je ne peux qu'être très serein. Il y a deux choses dans l'arrivée d'un événement : être prêt à l'heure, parce que c'est un très gros chantier avec plus de trois semaines de montage, et vendre assez de billets pour couvrir l'événement. Cette année, on n'a pas ce souci économique."

Comment expliquez-vous

cette vente rapide de billets ?

"L'événement doit plaire. On a toujours été en progression. Les gens nous font confiance et ont hâte de nous retrouver, de plus en plus tôt. C'est devenu un rendez-vous incontournable pour bon nombre de festivaliers. On essaye d'avoir une programmation assez ouverte. Au départ, en 2009, on était très pop rock anglo-saxonne. Et depuis 2018, 2019, on est plus ouverts aux Français, à la musique urbaine. On a élargi notre public."

Y a-t-il des groupes qui vous tenaient

à cœur de faire venir ?

"On sait qu'il y a des artistes qui sont attendus, comme Angèle et Lomepal, qui font 10, 15 dates. Il y a aussi les artistes qu'on découvre, comme The Haunted Youth, Tamino, Alt-J. C'est ce qu'on recherche aussi, avoir des artistes uniques."

Qu'avez-vous prévu pour occuper

tous ces festivaliers ?

"On a des gens qui vont rester huit heures avec nous. Ils n'ont pas forcément envie de regarder tous les groupes, c'est normal. On a des lieux très cosy pour se reposer. On peut faire des cours de cuisine et des dégustations de produits normands. On a un barbier gratuit, un Volkswagen en guise de photomaton. L'idée est d'essayer d'offrir un maximum de diversités."

Pratique. Du mercredi 5 au dimanche 9 juillet au château de Beauregard, Hérouville-Saint-Clair. festivalbeauregard.com. À noter que Blur annule sa venue. Il sera remplacé par le groupe Royal Blood.