Place du commerce. De nouvelles offres commerciales à découvrir dans l'agglomération de Rouen

Depuis un mois, L'Atelier C a ouvert au 183 rue de la République. Situé à Caudebec-lès-Elbeuf, il est ouvert du mardi au samedi le matin et l'après-midi.

Samira Tebani est la gérante. Elle répare vos vêtements, les ajuste à votre taille et fait votre repassage. "Je vais aussi proposer des ateliers dès le mois de septembre, le lundi pour les adultes, et le mercredi après-midi pour initier les plus jeunes qui sont très demandeurs", précise-t-elle.